Ferhat Arıcan kimdir? Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın biyografisi

Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Peki Ferhat Arıcan kimdir? İşte hayatı...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı.

Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı.

Bu dereceyle 8 sporcu arasında 3. olan ve bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın bu başarısı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti.

Peki Ferhat Arıcan kimdir? İşte Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın biyografisi...

FERHAT ARICAN KİMDİR?

28 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk cimnastikçi Ferhat Arıcan, cimnastik sporuna 10 yaşında, beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile başlamıştır

Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında Moğol rakibi Ganbatyn Erdenebold ardından gümüş madalya kazanmıştır. 2013 yılında Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalyanın sahibi olmuştur.

Arıcan 2008 yılında paralel aleti, 2013 yılında atlama masasında ve 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescilletmiştir.

Dünya jimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını gösteren Arıcan, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 Rio Olimpiyatları yolunda destekleyeceği, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer almıştır.

2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen 2016 Yaz Olimpiyatları kota müsabakalarında yer hareketleri, kulplu beygir, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puan elde ederek 11. sırada yer almıştır.

108 yıl aranın ardından, Aleko Mulos'tan sonra Türkiye adına Olimpiyatlar'da mücadele edecek ikinci erkek cimnastikçi olan Arıcan, 2019 yılı Ocak ayında Göztepe'ye transfer olmuştur.

Milli sporcu, 2020 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştır.

25 Nisan 2021 tarihinde katıldığı Avrupa Cimnastik Şampiyonası'ndan yine altın madalya ile geri dönerek Türk adının Avrupa semalarında yankılanmasını sağlayan Ferhat Arıcan, yaşattığı milli gurur ile hepimizi duygulandırmıştır.