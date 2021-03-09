Fethiye'de bahçelere jiletli tel yasağı

Fethiye Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısında, hayvanseverleri sevindirecek örnek bir karar alındı.

Özer Olgun Fethiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Belediye Meclisi aylık olağan toplantısında, halk arasında “jiletli tel” olarak bilinen tel üzerine kesici sac parçalarının eklenmesiyle elde edilen tel çitlerin kullanımı yasaklandı.

Belediye Meclisi kararında “Özellikle bahçe ve bahçe duvarlarında kullanılan bu tür çit uygulamalarının kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmalarına yol açtığı, ayrıca estetik bir görünümden de uzak olduğu için bahçe ve bahçe duvarlarında kullanımına bundan böyle izin verilmeyeceği” belirtildi.

"ÖRNEK OLACAK BİR KARAR"

Hayvansever Semih Kılınç, "Fethiye Belediyesi’nin Meclis’ten geçirdiği bu karar biz hayvanseverleri çok mutlu etti. Söz konusu jiletli tel kedi, köpek, kuş, sincap gibi küçük hayvanlar ve hatta çocuklarımız için de inanılmaz zararlı oluyordu. Belediye Meclisi’nin attığı bu adım, Türkiye’ye örnek olacak bir karar. Bu kararı destekliyoruz.” dedi.

"SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da “Yurttaşların kısaca jiletli tel olarak ifade ettikleri uygulamayla ilgili sık sık şikayetler alıyorduk. Bu uygulama hem kent estetiği açısından kötü örnek oluyor hem de kuşların, kedilerin sakatlanmalarına, yaralanmalarına ve hatta bazen maalesef ölmelerine sebep oluyor. Aslında bu işin 4 yönü var: Vicdani, insani, kanuni ve dini yönü. Yani hiçbir bakımdan savunulacak bir tarafı yok. Fethiye’de bundan böyle bu uygulamaya izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yapılan jiletli telleri söktüreceğiz. Sanmıyorum ama sökmemekte ısrar eden olursa yaptırım uygulayacağız. Bu konuya hassasiyet gösteren tüm Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.









