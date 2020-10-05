Dolar
7.7859
0.3596%
Euro
9.1574
0.6683%
Altın
1907.61
0.437%
Borsa
1154.27
0.8069%
G. Altın
476.855
0.6301%
Bitcoin
83494.96
1.2549%
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Fethiye'de dalgıçlar denizin dibini temizledi

    Çalışmalar sonucunda denizden çok sayıda zıpkın, plastik ve cam şişe çıkarıldı.
    • AA
    • 05.10.2020 - 14:37
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 14:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fethiye'de dalgıçlar denizin dibini temizledi

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

    Karagözler Mahallesi'ndeki iskelede 3 dalgıç, yaklaşık bir saat süren çalışmada denizden zıpkın, plastik, cam şişe ve demir boru çıkardı.

    Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, etkinliğe destek veren dalgıçlara ve kurumlara teşekkür plaketi verdi.

    Kabak, belediye olarak bütün yaz boyunca kıyılarda temizlik kampanyaları ve çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

    "FETHİYE'DE ÇOK DAHA KALİTELİ YAŞAM OLACAK"

    Deniz dibi temizliği etkinliğinde de çeşitli atıkların toplandığını anlatan Kabak, "Dikkatli olduğumuz zaman ve çevre koruma bilinciyle yaklaştığımızda Fethiye'de çok daha iyi bir yaşam kalitesi bulacağız. Bu anlamda tüm halkımızdan daha dikkatli olmalarını ve daha çevreci yaklaşmalarını istiyorum." dedi.

    Fethiye de dalgıçlar denizin dibini temizledi #1

    Fethiye de dalgıçlar denizin dibini temizledi #2

    Fethiye de dalgıçlar denizin dibini temizledi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir