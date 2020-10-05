Fethiye'de dalgıçlar denizin dibini temizledi

Çalışmalar sonucunda denizden çok sayıda zıpkın, plastik ve cam şişe çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

Karagözler Mahallesi'ndeki iskelede 3 dalgıç, yaklaşık bir saat süren çalışmada denizden zıpkın, plastik, cam şişe ve demir boru çıkardı.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, etkinliğe destek veren dalgıçlara ve kurumlara teşekkür plaketi verdi.

Kabak, belediye olarak bütün yaz boyunca kıyılarda temizlik kampanyaları ve çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"FETHİYE'DE ÇOK DAHA KALİTELİ YAŞAM OLACAK"

Deniz dibi temizliği etkinliğinde de çeşitli atıkların toplandığını anlatan Kabak, "Dikkatli olduğumuz zaman ve çevre koruma bilinciyle yaklaştığımızda Fethiye'de çok daha iyi bir yaşam kalitesi bulacağız. Bu anlamda tüm halkımızdan daha dikkatli olmalarını ve daha çevreci yaklaşmalarını istiyorum." dedi.