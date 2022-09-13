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    Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü

    Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.
    • 13.09.2022 - 20:32
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    Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü

    Muğla'nın Fethiye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz Plajı’nda denizin rengi görenleri şaşırttı.

    Tatile gelenler ise bu manzarayı bol bol fotoğrafladı.

    Eşsiz bir görüntü oluştu

    Geçtiğimiz yıl yağış sonrası denizin rengi turkuaz renk alırken, bu yıl ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde geçmesine bağlanan renk değişimi, dalgalar ile birleşince eşsiz bir görüntü oluşturdu.

    Yaz sezonunu henüz kapatmamış çok sayıda yerli ve yabancı turist, Ölüdeniz’deki eşsiz manzarayı kaçırmayıp, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

    Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü #1

    Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü #2


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