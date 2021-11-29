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Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı
- AA
- 29.11.2021 - 23:51
- Güncelleme : 30.11.2021 - 00:00
Muğla genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı.
DALGALAR, KORDONA ULAŞTI
Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar kordona ulaştı.
Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları gördüklerini telefonlarıyla kaydetti.
Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı VİDEO
METEOROLOJİ UYARDI: İL GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerinden esecek fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi bulmasının beklendiği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.
Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.