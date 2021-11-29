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    Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı

    Muğla genelinde etkili olan fırtına, Fethiye'de denizin taşmasına neden oldu.
    • AA
    • 29.11.2021 - 23:51
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 00:00
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    Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı

    Muğla genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı.

    DALGALAR, KORDONA ULAŞTI

    Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar kordona ulaştı.

    Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları gördüklerini telefonlarıyla kaydetti.

    Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı VİDEO

    Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı #1

    METEOROLOJİ UYARDI: İL GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerinden esecek fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi bulmasının beklendiği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

    Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

    Fethiye’de fırtına nedeniyle deniz taştı #2

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