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- Fethiye'de hava oyunları festivalinde yaşanan paraşüt kazaları kamerada
Fethiye'de hava oyunları festivalinde yaşanan paraşüt kazaları kamerada
- İHA
- 21.10.2021 - 22:27
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 40 ülkeden bin 500 paraşüt pilotunun katıldığı 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin gerçekleştiği 1700 metredeki pistten uçuş yaparken, paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.
KAZALAR KAMERAYA YANSIDI
Festival renkli görüntülere sahne olurken, yaşanan paraşüt kazalarından bazıları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir paraşütçünün iniş yaptığı esnada bir standa çarpması, havalanmaya çalışan bir paraşütçünün yere düşmesi ve bir paraşütçünün kayalıklara düşme anı kameralara yansıdı.
Muğla'da festivaldeki paraşüt kazaları kameralara yansıdı VİDEO
KAZALARIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ
Yaşanan kazalarda paraşütçülerin herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Festivalin 24 Ekim tarihinde sona ereceği öğrenildi.