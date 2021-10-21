Fethiye'de hava oyunları festivalinde yaşanan paraşüt kazaları kamerada

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde yaşanan paraşüt kazaları, kameralara yansıdı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 40 ülkeden bin 500 paraşüt pilotunun katıldığı 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin gerçekleştiği 1700 metredeki pistten uçuş yaparken, paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

KAZALAR KAMERAYA YANSIDI

Festival renkli görüntülere sahne olurken, yaşanan paraşüt kazalarından bazıları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir paraşütçünün iniş yaptığı esnada bir standa çarpması, havalanmaya çalışan bir paraşütçünün yere düşmesi ve bir paraşütçünün kayalıklara düşme anı kameralara yansıdı.

Muğla'da festivaldeki paraşüt kazaları kameralara yansıdı VİDEO

KAZALARIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Yaşanan kazalarda paraşütçülerin herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Festivalin 24 Ekim tarihinde sona ereceği öğrenildi.