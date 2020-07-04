28 yaşındaki paraşüt pilotu, paraşütüne bağladığı koltukla gökyüzünde çizgi film izledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki paraşütçü bir ilke imza attı.

Gökyüzünde televizyon izleme hayali olan 28 yaşındaki Hasan Kaval, bir koltuğa kendi imkanlarıyla televizyon ve tekerlek yerleştirdi. Hasan Kaval, hazırlıkların ardından koltuğu, Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarttı.

CİPS, KOLA, PARAŞÜT

Pistten, arkadaşlarının yardımı ile kalkan Kaval, oturduğu koltukta ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Havada rahat tavırlarıyla dikkati çeken genç paraşüt pilotu, televizyon izlerken, bir yandan da cips yiyip, kola içti.

VİDEOSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ölüdeniz manzarasındaki uçuşunu aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan Kaval, Belcekız Plajı sahiline sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. Hasan Kaval'ın sosyal medya hesaplarına yüklediği görüntü, çok sayıda kişinin beğenisini topladı.

Fethiye'de koltukla uçarken televizyon izledi - VİDEO



"BU SPOR TEHLİKELİ DEĞİL, GÜVENLİ"

Kaval, Babadağ'ın dünyada en güzel yamaç paraşütü yapılacak alanların başında geldiğini belirterek, "Dünyada başka bir eşi benzeri olmayan uçuşlar yaptım. Son projemde pijama ve terlikle televizyonda sevdiğim Tom ve Jerry çizgi filmini izledim. Çok rahat bir uçuş oldu. Yamaç paraşütünü farklı bir boyuta taşımaya çalışıyorum. İnsanlara bu sporun tehlikeli değil güvenli olduğuna inandırmak için mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

































