Fethiye’de pazar fiyatları da cep yakmaya başladı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pazarda yaz meyveleri bu dönemde ucuz olması gerekirken pahalıya satılınca vatandaş da isyan etti.

DHA

Yazlık bölgelerde özel tesislerde gıda fiyatlarının yüksek olması sık sık dile gelirken bu kez halkın alışveriş ettiği pazarlarda da fiyatların fahiş arttığı görüldü.

Fethiye’de Kurban Bayramı sonrası ilk üretici pazarı kuruldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde her cuma günü kurulan Üretici Pazarı’nda bu hafta meyve fiyatları cep yaktı.

Havanın sıcak olmasına rağmen oldukça kalabalık olan pazarda sebze fiyatları geçen haftaya göre aynı seviyelerde olduğu görülürken, meyve fiyatları ise yüksek fiyatları ile dikkat çekti.

Çileğin kilosu 60 TL

Yaz mevsiminin gözde meyvesi sayılan karpuzun kilosu 8,5 TL, kayısı 50 TL, üzüm 40 TL, çilek 60 TL, kiraz 50 TL, muz 40 TL, şeftali 40 TL, erik 40 TL iken sebzelerden biber 20 TL, marul 15 TL, patlıcan 10 TL, soğan 15 TL’ye satılıyor.

Vatandaşlar tepkili

Vatandaşlar pazardaki meyvelerin fiyatlarının yüksek olmasına tepki göstererek, şu görüşü belirtiyor: