Fethiye’den havalandı, 6,5 saatte Konyaaltı sahiline indi

Yamaç paraşütü ile Muğla Fethiye’den havalanan 32 yaşındaki uçuş eğitmeni, 143 kilometre yol katedip, Antalya'nın Konyaaltı sahiline iniş yaptı. Uçuş, 6,5 saat sürdü…

Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitimi sırada yamaç paraşütüyle tanışan ve 13 yıldır profesyonel olarak uçuşlara katılan Akif Emre Gürer (32), 1965 metre yükseklikteki Muğla’nın Fethiye ilçesi Babadağ'dan havalandığı yamaç paraşütüyle, 6,5 saat süren 143 kilometrelik uçuşunu Antalya Konyaaltı sahilinde tamamladı.

'Paraşütümü 3 bin 900 metreye çıkardım'

Uçuşu süresince go-pro kamerasıyla o anları görüntüleyip, ölümsüzleştiren uçuş eğitmeni, “Babadağ- Konyaaltı arasındaki uçuşum, kilometre açısından çok uzun olmasa da zorluk olarak ileri seviyedeydi. Bunun nedeni ise uçuş rotasının daha önce pek denenmemiş olmasıydı.

Çeşitli bölgeler ve irtifalarda farklı rüzgar koşullarına sahip olması, bazı yerlerde ciddi türbülanslı hava bulunması ve dağlarda zorunlu iniş yapılması gereken yerlerin bulunmaması, bulunsa bile ulaşımın çok güç olması, uçuşun riskli taraflarıydı.” dedi.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanıp Konyaaltı sahile indi VİDEO



“Bu dağ sırasının zirvesi 3 bin metre”

Hava akımlarını kullanarak, yükselip alçalarak yol katettiğini anlatan Gürer, uçuşu sırasında maksimum 3 bin 900 metreye yükseldiğini kaydetti. Gürer, “Beydağları dağ sırası üzerinde yakaladığım termik akımının yardımıyla paraşütümü 3 bin 900 metreye çıkardım. Bu dağ sırasının zirvesi 3 bin metre. Termik akım, dağları geçmemde büyük yardımcı oldu.” diye konuştu.

'Termik akımı kuşlar gibi kullanıyoruz'

Uzun uçuşun en önemli ayrıntısının termik olarak adlandırılan yükselen sıcak hava akımlarını yakalayarak paraşütünün irtifasını yükseltmek olduğunu aktaran Gürer, “Uzun mesafe uçuşlarımızda termik akımı kuşlar gibi kullanıyoruz. 2020 yılında yabancı bir paraşütçü arkadaşım Tahtalı Dağı'ndan kalkıp, Ölüdeniz'e inmişti.

Biz de Babadağ'dan Tahtalı'ya gitmeyi düşündük. Sonra rotamızı Konyaaltı sahili olarak belirleyerek, uçuşun planlamasını yaptım. Önceki yıllarda da denemelerim olmuştu. Hava muhalefeti uçuşu tamamlamama izin vermemişti.” ifadelerini kullandı.

İki kez denedi, bu kez başardı

Babadağ'dan, Konyaaltı sahiline ulaşmak için önceki yıllarda da iki deneme yaptığını, hava muhalefeti nedeniyle uçuşu yarıda kesip zorunlu iniş yaptığını anlatan Gürer, “Bu sezon ise rota için önceki iki senede yaptığımız iki uçuşta kazandığımız bilgilerin çok yararı oldu. Üzerinden geçtiğimiz coğrafyanın kendi iklimini, dağların yapısını, sıcak hava akımlarının sıklıkla tetiklendiği noktaları ve rüzgarın akışını öngörebilmek uzun mesafe uçuşlarında işimizi kolaylaştıran bilgiler oldu. Hedefime ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünya rekoru 613 kilometre ile ABD'de

Yamaç paraşütü uzun mesafe disiplininde dünya rekorunun ABD Teksas bölgesinde yapılan 613 kilometrelik uçuşla ABD'li bir sporcuya ait olduğunu kaydeden Gürer, “Türkiye rekoru ise Ankara'dan Mersin'e 9 saat süren, 368 kilometrelik uçuşla Hüseyin Tanrıverdi ve Serdar Tur'a ait. Bu uçuşun bölgesel zorlukları haricinde rekor özelliği yok.” dedi.