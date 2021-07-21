Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, Fethiye'ye akın etti. Nüfus 1 milyonu geçerken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nda ailesi ile tatil yapmak isteyenler, Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Serinlemek isteyenler plajları doldurdu. Denize giren vatandaşlar, tatilin keyfini çıkardı.

Yaşanan yoğunluk çekilen karelere yansırken, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Sadece bir günde 52 bin 460 araç giriş yaptı, çok şaşkınız." dedi.

NÜFUS 1 MİLYONU GEÇTİ

Elde edilen verilere göre Kurban Bayramı sürecinde Fethiye’nin nüfusunun 1 milyonu geçtiğini ifade eden Kaymakam Eyüp Fırat, “Edindiğimiz rakamları duyunca ben de çok şaşırdım. Sadece bir günde 52 bin 460 araç girmiş. Bu araçlarda en kötü ihtimal dört kişi olduğunu düşünürsek, sadece bir günde Ölüdeniz’ e 200 bin kişi girmiş.

Bu rakam çok ciddi bir rakam. İlçemizin en büyük gelir kapılarının başında turizm yer alıyor. Dolayısıyla ne kadar çok turist bölgemize gelirse, biz o kadar çok seviniyoruz.

Elimizden geldiğince trafiği rahatlatabilmek, misafirlerimizi rahat ettirebilmek adına Kaymakamlığımız, Belediyemiz, askerimiz ve polisimizle gayret içindeyiz” dedi.

Fethiye’nin nüfusu bayramda 1 milyonu geçti VİDEO

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"NÜFUS 4 KAT ARTTI"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "Ölüdeniz’de Kurban Bayramı nedeni ile inanılmaz bir yoğunluk var. Fethiye nüfusu şu an itibari ile 4 kat artmış durumda.

Normal günlerde ilçemiz genelinden 160 ton çöp çıkarken, bayram nedeni ile şu anda 468 ton çöp topluyoruz. İlçemizde Fethiye Belediyesi birimlerinin yanı sıra Kaymakamlık bünyesindeki ve diğer müdürlüklerimizin birimleri olarak hep beraber teyakkuzdayız.

İlçemize tatil için gelen misafirlerimizin dönüş anına kadar teyakkuzda olacağız. Burada yaşayan insanların huzuru ve refahı için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz.” diye konuştu.

"LÜTFEN REZERVASYON YAPTIRIN"

Fethiye’ye tatil için gelen tatilcilere çağrıda da bulunan Başkan Karaca, “Aylar süren pandemi sürecinin ardından ilçemizde tatilcilerimizi ağırlıyoruz. Onları burada görmekten dolayı çok mutluyuz.

Ama onlardan bir ricam var. Lütfen Fethiye’ye tatile gelmeden önce rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin. Çünkü inanılmaz bir yığılma var.

İlçemizdeki oteller, pansiyonlar ve villalar şu an dolmuş durumda. Hem kendi sağlıkları, hem burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları için, lütfen rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin.” ifadelerini kullandı.