FETÖ'cü eski komutan koronavirüsten öldü

FETÖ soruşturması kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, 15 Temmuz 2016 darbe giriminden bir gün sonra gözaltına alınıp 17 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

56 yaşındaki Eken hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

CEZAEVİNDE KORONAYA YAKALANDI

6 Nisan 2018'de yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Şükrü Eken, hükümlü bulunduğu Bafra Cezaevinde koronavirüse yakalanınca 24 Mart günü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin yoğun bakım servisinde korona tedavisi gören Eken, dün gece hayatını kaybetti. Mehmet Şükrü Eken'in cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Eken'in cenazesi, Samsun Cumhuriyet Savcılığının kararı doğrultusunda koronavirüs olması nedeniyle otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Şükrü Eken'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.