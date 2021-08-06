Fidanlar yangın bölgeleri için hazır

Orman yangınları sonucu yok olan ağaçların yerine, yeniden ormanların oluşturulması için 1 Kurban 1 Fidan Projesi kapsamında hazırlanan fidanlar, yangın bölgelerine aktarıldı.

Yaz mevsiminin aşırı sıcaklarının da etkisi ile başlayan orman yangınları hepimizin ciğerini yakmaktadır.

26 ilimizde 98 ayrı bölgede eş zamanlı başlayan orman yangınları, yerleşim yerlerine kadar yayılarak; evlere, ahırlara ve tarım arazilerine büyük zararlar vermeye devam ediyor.

Küresel ısınma, aşırı sıcaklar, ihmaller ve maalesef kasıtlı sabotajlar sonucunda başlayan orman yangınları hepimizi derinden üzmüştür. Kırsal yerlerde bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşlar da kendi imkanları ile yangınla mücadele temek zorunda kalsalar da, yangının hızı ve şiddeti karşısında yetersiz kaldılar. Evleri, ahırları, canlı hayvanları ve tarım arazilerindeki hasar ve kayıplar her geçen gün artmakta maalesef.

Fidanlarımız hazırlandı

Orman yangınları sonucu yok olan ağaçların yerine, yeniden ormanların oluşturulması için 1 Kurban 1 Fidan Projesi kapsamında hazırlanan fidanlar, yangın bölgelerine aktarıldı.

Dernek Başkanımız Dr.Sadık Danışman şu açıklamayı yaptı: “ Orman yangınlarının eş zamanlı olarak, aynı anda başlaması ve şiddetini artırması gerçekten düşündürücü ve üzücü bir durum. Ormanlar bizim ve gelecek nesillerimiz için nefes alabilecek ciğerlerimiz, iklimi düzenleyen, yağışları çeken, doğal hayatı düzenleyen en güçlü partnerimiz aslında.. Ama nedense kendi ellerimizle bizler doğaya gereksiz müdahale ve saldırılarla zarar vermekteyiz. Tabi ki en fazla zararı da yine kendimiz çekiyoruz.

1 Kurban 1 Fidan projesi kapsamında dikilecek fidanlarımızdan 20.000 adet fidanı, yangın bölgelerine aktarmış bulunmaktayız. Bağışçılarımıza başta ilan ettiğimiz üzere, fidanların bir kısmının da Afrika’da dikilmesi planlanmıştır.





20.000 adet fidan özellikle Antalya bölgesinde yanan ormanlık alanlara dikilmek üzere planlama yapıldı. Özellikle resmi makamlarla koordineli ve işbirliği içerisinde yapılacak olan fidan dikimleri için hazırlıklara başlanıldı. Ormanlarımızı eski haline getirmek ve meydana gelen maddi-manevi zararın elbirliği ile üstesinden gelmek hepimizin görevi.” Dedi.