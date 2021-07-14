Fikstür çekildi! Derbi haftaları ne zaman? İşte tarihler...

Süper Lig heyecanının başlamasına sayılı günler kala, 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Fikstürün belli olmasının ardından, "Derbi haftaları ne zaman?" sorusu gündeme geldi. İşte tarihler..

Süper Lig heyecanı kısa bir süre sonra yeniden başlayacak. Transferler ve lige yeni gelen takımlar derken, futbol heyecanı tüm sezon sürecek.

Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında statlara yüzde 50 kapasite ile seyirci alacak.

Taraftarlar futbol heyecanını statta yaşarken, futbolcular ise özledikleri atmosfere kavuşacak.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri heyecanlı, eski havasında geçecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi ise dün yapıldı. Bunun akabinde, "Derbi haftaları ne zaman?" sorusu gündeme geldi. İşte tarihler..

DERBİ HAFTALARI NE ZAMAN?

Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

1. HAFTA

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

2 . HAFTA

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Giresunspor

Kayserispor-Adana Demirspor

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Gaziantep-Beşiktaş

Alanyaspor-Altay

3. HAFTA

Medipol Başakşehir-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor

Giresunspor-Trabzonspor

Altay-Fenerbahçe Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Gaziantep

Sivasspor-Göztepe

4. HAFTA

Göztepe-Medipol Başakşehir

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Galatasaray

Alanyaspor-Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor-Altay

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

Kayserispor-Kasımpaşa

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

5. HAFTA