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- Fikstür çekildi! Derbi haftaları ne zaman? İşte tarihler...
Fikstür çekildi! Derbi haftaları ne zaman? İşte tarihler...
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 10:37
- Güncelleme : 14.07.2021 - 10:39
Süper Lig heyecanı kısa bir süre sonra yeniden başlayacak. Transferler ve lige yeni gelen takımlar derken, futbol heyecanı tüm sezon sürecek.
Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında statlara yüzde 50 kapasite ile seyirci alacak.
Taraftarlar futbol heyecanını statta yaşarken, futbolcular ise özledikleri atmosfere kavuşacak.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri heyecanlı, eski havasında geçecek.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi ise dün yapıldı. Bunun akabinde, "Derbi haftaları ne zaman?" sorusu gündeme geldi. İşte tarihler..
DERBİ HAFTALARI NE ZAMAN?
Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.
1. HAFTA
- Giresunspor-Galatasaray
- Fatih Karagümrük-Gaziantep
- Beşiktaş- Çaykur Rizespor
- Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
- Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
- Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
- Adana Demirspor-Fenerbahçe
- Medipol Başakşehir-Alanyaspor
- Altay-Kayserispor
- Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
2 . HAFTA
- İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
- Göztepe-Yeni Malatyaspor
- Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük
- Kasımpaşa-Giresunspor
- Kayserispor-Adana Demirspor
- Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
- Trabzonspor-Sivasspor
- Galatasaray-Atakaş Hatayspor
- Gaziantep-Beşiktaş
- Alanyaspor-Altay
3. HAFTA
- Medipol Başakşehir-Kayserispor
- Atakaş Hatayspor-Alanyaspor
- Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor
- Giresunspor-Trabzonspor
- Altay-Fenerbahçe Beşiktaş-Fatih Karagümrük
- Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor
- Kasımpaşa-Galatasaray
- Yeni Malatyaspor-Gaziantep
- Sivasspor-Göztepe
4. HAFTA
- Göztepe-Medipol Başakşehir
- Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
- Trabzonspor-Galatasaray
- Alanyaspor-Giresunspor
- İttifak Holding Konyaspor-Altay
- Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
- Kayserispor-Kasımpaşa
- Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor
- Fenerbahçe-Sivasspor
- Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
5. HAFTA
- Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş
- Atakaş Hatayspor-Kayserispor
- Galatasaray-Alanyaspor
- Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor
- Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
- Kasımpaşa-Trabzonspor
- Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
- Sivasspor-Gaziantep
- AdanaDemirspor-Çaykur Rizespor
- Altay-Göztepe