- Haberler
- Yaşam Haberleri
- FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI! Fil süresinin faziletleri nelerdir?
FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI! Fil süresinin faziletleri nelerdir?
- 04.11.2022 - 17:26
Fil Suresi, Mekke döneminde nazil olmuş ve 5 ayetten oluşmuştur. Kur’an-ı Kerim’de yer alan 105. suredir.
Fillerin yer aldığı ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen'in genel Valisi Ebrehe'nin helak edilişini konu edinmiştir.
Fil süresi, farz namazlarında okunan surelerden birisidir. Fil Suresi herkesin ezbere bilmesi ve okuması gereken sureler arasında yer alır.
Peki Kur’an-ı Kerim’de yer alan Fil suresi nasıl okunur? Anlamı nelerdir? İşte Fil suresinin faziletleri…
Fil Suresi okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
Termîhim bihicâratin min siccîl
Fece'alehüm ke'asfin me'kûl
Fil Suresi anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle
Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi
Fil Suresi faziletleri
Peygamber Efendimiz (Sav) Fil Suresi'ni okuyan kimseyi Yüce Allah'ın kötülüklerden ve ahlak değişmesinden koruyacağını buyurmuşlardır. Fil Suresi 3, 5, 7 kez okunduğunda düşmanlara karşı zafer elde edilir. Fil Suresi akşam ve yatsı arasında 250 kez okunduğunda düşmanlar def edilir.