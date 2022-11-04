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    FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI! Fil süresinin faziletleri nelerdir?

    Kur'an-ı Kerim'de en faziletli surelerden biri olan Fil suresinin anlamı araştırılıyor. Peki Fil suresi nasıl okunur? Anlamı nedir? İşte Fil suresinin faziletleri..
    • 04.11.2022 - 17:26
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    FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI! Fil süresinin faziletleri nelerdir?

    Fil Suresi, Mekke döneminde nazil olmuş ve 5 ayetten oluşmuştur. Kur’an-ı Kerim’de yer alan 105.  suredir.

    Fillerin yer aldığı ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen'in genel Valisi Ebrehe'nin helak edilişini konu edinmiştir.

    Fil süresi, farz namazlarında okunan surelerden birisidir. Fil Suresi herkesin ezbere bilmesi ve okuması gereken sureler arasında yer alır.

    Peki Kur’an-ı Kerim’de yer alan Fil suresi nasıl okunur? Anlamı nelerdir? İşte Fil suresinin faziletleri…

    Fil Suresi okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm

    Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

    Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

    Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

    Termîhim bihicâratin min siccîl

    Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

    FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI! Fil süresinin faziletleri nelerdir? #1

    Fil Suresi anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

    Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

    Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

    Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

    Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

    Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

    Fil Suresi faziletleri

    Peygamber Efendimiz (Sav) Fil Suresi'ni okuyan kimseyi Yüce Allah'ın kötülüklerden ve ahlak değişmesinden koruyacağını buyurmuşlardır. Fil Suresi 3, 5, 7 kez okunduğunda düşmanlara karşı zafer elde edilir. Fil Suresi akşam ve yatsı arasında 250 kez okunduğunda düşmanlar def edilir.

    FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI! Fil süresinin faziletleri nelerdir? #2


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