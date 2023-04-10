Filamingolar, kuluçka dönemi için Tuz Gölü'nde

DHA

Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında bulunan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 25 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Gün içinde sık sık Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü'nden, Mamasın Barajı'na giden flamingolar, renkli görüntüler de oluşturuyor. Buradaki molanın ardından flamingolar, kuluçka dönemi için tekrar Tuz Gölü'ne göçüyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, flamingolar için çevresel tedbirler aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



Flamingoların doğal yaşam alanlarından bir tanesi de Tuz Gölü. Bahar mevsimi ile güzel yağışlar almaya başladık. Flamingoların gelmeye başlaması ile de çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Halk arasında 'allı turna' olarak bilenen flamingolar, günlük uzun mesafe uçuşu yapabilen kuş türüdür. Kuluçka dönemini de Tuz Gölü'nde geçiriyorlar. Gün içerisinde Mamasın Barajı'na gidip gelmeleri esnasında gökyüzünde çok güzel ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız flamingoları görünce çok mutlu oluyor. Biz de bu doğal güzelliği sağlayan, Aksaray'a ve Tuz Gölü'ne gelen kuşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Bu kuşların gelecek nesillere aktarılması adına çevresel tüm tedbirleri de belediye olarak alıyoruz.