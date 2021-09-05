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- Filenin Efeleri doludizgin! Kuzey Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri doludizgin! Kuzey Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 09:18
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.
C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.
Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yaptı.
Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Efeler, gruptaki üçüncü müsabakasında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Peki Kuzey Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KUZEY MAKEDONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
İlk iki maçını kazanan Filenin Efeleri, 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak Kuzey Makedonya-Türkiye mücadelesi TRT SPOR ekranlarından sporseverlerle buluşacak.
Rakibimiz Kuzey Makedonya, ilk maçında ev sahibi Finlandiya'ya 3-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya 3-0 yenilmişti.