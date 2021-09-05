Filenin Efeleri doludizgin! Kuzey Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri doludizgin! Kuzey Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Peki Kuzey Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.

C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.

Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yaptı.

Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Efeler, gruptaki üçüncü müsabakasında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Peki Kuzey Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KUZEY MAKEDONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

İlk iki maçını kazanan Filenin Efeleri, 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak Kuzey Makedonya-Türkiye mücadelesi TRT SPOR ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

Rakibimiz Kuzey Makedonya, ilk maçında ev sahibi Finlandiya'ya 3-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya 3-0 yenilmişti.