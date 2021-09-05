Filenin Efeleri namağlup! Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri namağlup! Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki 4. maçında Hollanda ile karşılaşacak. Peki Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.

C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.

Grubundaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup eden Millilerimiz, 3. maçında Kuzey Makedonya'yı yenerek 3'te 3 yaptı.

Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Efeler, gruptaki dördüncü müsabakasında Hollanda ile karşılaşacak. Peki Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 6 Eylül Pazartesi günü Hollanda ile karşılaşacak.

İlk üç maçını kazanan Filenin Efeleri, 4'te 4 yapmak için sahaya çıkacak. TSİ 20.00'de başlayacak Hollanda-Türkiye mücadelesi TRT SPOR ekranlarından sporseverlerle buluşacak.