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- Filenin Efeleri namağlup! Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri namağlup! Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 17:21
- Güncelleme : 05.09.2021 - 17:22
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.
C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.
Grubundaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup eden Millilerimiz, 3. maçında Kuzey Makedonya'yı yenerek 3'te 3 yaptı.
Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Efeler, gruptaki dördüncü müsabakasında Hollanda ile karşılaşacak. Peki Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 6 Eylül Pazartesi günü Hollanda ile karşılaşacak.
İlk üç maçını kazanan Filenin Efeleri, 4'te 4 yapmak için sahaya çıkacak. TSİ 20.00'de başlayacak Hollanda-Türkiye mücadelesi TRT SPOR ekranlarından sporseverlerle buluşacak.