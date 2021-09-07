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- Filenin Efeleri'nin son sınavı: Finlandiya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri'nin son sınavı: Finlandiya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 09:39
- Güncelleme : 07.09.2021 - 09:42
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Üçüncü maçında gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Efeleri, beşinci maçına çıkmak için hazırlanıyor.
C Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçtan galibiyetle ayrılan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, dördüncü maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu. Böylece gruptaki ilk yenilgisini yaşayan ay-yıldızlı ekip, liderliği Hollanda'ya kaptırdı.
A Milli Takım, gruptaki son maçında ev sahibi Finlandiya ile karşılaşacak. Peki Finlandiya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FİNLANDİYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, gruptaki son maçında 8 Eylül Çarşamba günü ev sahibi Finlandiya ile karşılaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak Finlandiya Türkiye mücadelesi, TRT SPOR ekranlarından sporseverlerle buluşacak.