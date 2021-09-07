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Filenin Efeleri'nin son sınavı: Finlandiya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri'nin son sınavı: Finlandiya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Peki Finlandiya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?