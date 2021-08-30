Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu. Peki Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ardından CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tüm hünerlerini sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

D Grubunda 5 rakibini de üst üste mağlup eden Filenin Sultanları, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan milliler, adını çeyrek finale yazdırdı. Bu gelişmenin ardından gözler, çeyrek final karşılaşması olan Türkiye Polonya voleybol maçına çevrildi.

Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maç bilgileri...

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın rakibi Polonya oldu. Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 31 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. "Filenin Sultanları", çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.