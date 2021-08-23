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    Filenin Sultanları estiriyor! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 21:34
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 21:52
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    Filenin Sultanları estiriyor! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.

    Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla ezip geçti.

    3'te 3 yaparak yenilmezlik serisini sürdüren Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaştı. Filenin Sultanları Fin rakibini 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

    Beşinci rakibi Hollanda ile mücadele edecek ay yıldızlı takımın heyecan verici karşılaşmasını izlemek isteyen milyonlar, Türkiye-Hollanda voleybol maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

    Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Hollanda voleybol maçına dair detaylar...

    TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında 24 Ağustos 2021 Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.

    TSİ 17.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.

    Filenin Sultanları estiriyor! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? #1

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