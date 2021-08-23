Filenin Sultanları estiriyor! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla ezip geçti.

3'te 3 yaparak yenilmezlik serisini sürdüren Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaştı. Filenin Sultanları Fin rakibini 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Beşinci rakibi Hollanda ile mücadele edecek ay yıldızlı takımın heyecan verici karşılaşmasını izlemek isteyen milyonlar, Türkiye-Hollanda voleybol maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Hollanda voleybol maçına dair detaylar...

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında 24 Ağustos 2021 Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.

TSİ 17.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.