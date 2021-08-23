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- Filenin Sultanları Finlandiya'ya karşı: Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları Finlandiya'ya karşı: Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 11:31
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.
Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla ezip geçti.
3'te 3 yaparak yenilmezlik serisini sürdüren Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları rakibini yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
Ay yıldızlı takımın heyecan verici karşılaşmasını izlemek isteyen milyonlar, Türkiye-Finlandiya voleybol maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.
Peki Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Finlandiya voleybol maçına dair detaylar...
TÜRKİYE-FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Finlandiya ile karşılaşacak.
TSİ 20.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
- 23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya
- 24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye