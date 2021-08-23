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Filenin Sultanları Finlandiya'ya karşı: Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Finlandiya'ya karşı: Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?