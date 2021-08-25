Filenin Sultanları göz açtırmıyor! Türkiye-Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları göz açtırmıyor! Türkiye-Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları'nın 8'li finallerdeki rakibi Çekya oldu. Peki Türkiye-Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı da 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, 5 maçının tümünü kazanarak grubu lider tamamladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın 8'li finallerdeki rakibi de belli oldu. Filenin Sultanları, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

Ay yıldızlı takımın heyecan verici karşılaşmasını izlemek isteyen milyonlar, Türkiye-Çekya voleybol maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Türkiye-Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Çekya voleybol maçına dair detaylar...

TÜRKİYE-ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

Mücadelenin saati ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken, karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.