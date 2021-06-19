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- Filenin Sultanları Güney Kore'ye karşı: Türkiye-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları Güney Kore'ye karşı: Türkiye-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 19.06.2021 - 00:10
- Güncelleme : 19.06.2021 - 00:14
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ndeki 13. maçında Hollanda ile kozlarını paylaştı.
Başa baş giden ilk setin ardından maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan Sultanlar, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki 10. galibiyetine ulaştı.
Bu muhteşem performansın ardından gözler, Türkiye-Güney Kore karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki 14. maçında Güney Kore ile karşılaşacak.
"Filenin Sultanları" iddiasız rakibini mağlup ederek ilk 4 içindeki yerini korumaya çalışacak. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye-Güney Kore maçının tarihi, saati ve yayımlanacağı kanalı sorguluyor.
Peki Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki on dördüncü maçında, 19 Haziran Cumartesi günü Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları'nın Güney Kore ile oynayacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT SPOR Yıldız'dan naklen voleybolseverlerle buluşacak.
LİG FORMATI
A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde takımlar 15'er maç oynayacak.
Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.