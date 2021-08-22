Filenin Sultanları İsveç karşısında: Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları İsveç karşısında: Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Romanya ve Ukrayna'yı deviren Filenin Sultanları, gruptaki 3. maçında İsveç ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na güzel bir başlangıç yaptı.

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Romanya'yı 3-1, ikinci maçında ise Ukrayna'yı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Şimdi tüm gözler Türkiye-İsveç voleybol maçına çevrildi. Ay-yıldızlı temsilcimiz, gruptaki üçüncü müsabakasında İsveçle karşılaşacak.

Ay yıldızlı takımın heyecan verici karşılaşmasını izlemek isteyen milyonlar, Türkiye-İsveç voleybol maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-İsveç voleybol maçının detayları...

TÜRKİYE-İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanacak maç, TSİ 17.30'da başlayacak ve TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları, İsveç'i de yenerek 3'te 3 yapıp yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

TURNUVA HAKKINDA

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.