Tokyo Olimpiyatları ile Avrupa Şampiyonası’nda yüzleri güldüren Filenin Sultanları, kendileri hakkında hiç bilinmeyenleri anlattı. Sultanların kahkaha dolu anıları, izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncuları Zehra Güneş, Hande Baladın ve Meryem Boz, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın ‘Az Önce Konuştum’ programına konuk oldu.

Filenin Sultanları, samimi halleriyle izleyenlerden tam not aldı.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Soru cevap şeklinde geçen programda kahkahalar havada uçuştu.

Tokyo Olimpiyatları’ndaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş’in, özellikle erkek arkadaş sorusuna verdiği cevap dikkatlerden kaçmadı.

Filenin Sultanları kahkahaya boğdu VİDEO



“ÇIKIŞTA GÖRÜŞÜRÜZ”

Zehra Güneş'in, “Bizim Meryem abla ile aramızda 10 yaş var.” sözleri de yine gülüşmelere neden oldu.

Meryem Boz “Canlı yayında bu söylenir mi?” derken, o sırada kahkaha atan Zehra Güneş’in potunu Hande Baladın toparladı.

Son olarak Meryem Boz, “Çıkışta görüşürüz.” diyerek konuyu kapattı.

“ERKEK ARKADAŞ KULLANMIYORUM”

Candaş Tolga Işık, izleyicilerden gelen soruları yöneltirken; genç sporcular sırasıyla kendileri hakkında merak edilenleri anlattı.

Zehra Güneş, “Bu sezon benim omzum çıktı. Şansız bir sezondu. Bir ay korona pozitif kaldım. Pandemiden önceki olimpiyatları bilmiyoruz ama çok güzeldi. Çocukluğumuzun hayallerini yaşadık. Voleyboldaki hemen hemen her şeyi Giovanni Guidetti'den öğrendim. Uzun boyu dezavantaj olarak görmüyorum. Bana Zeze diyorlar. Zehra'nın kısaltışı olarak. Makyaj akıyor aslında. Çok fazla terlemiyoruz da aslında.” dedi.

Daha öncesine Ronaldo'ya hayranlığını dile getiren Zehra Güneş, erkek arkadaş sorusuna ise “Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım.” yanıtını hatırlatarak cevap verdi.

“POLONYA MAÇI ÇOK KRİTİKTİ”

Hande Baladın da “Tecrübe büyük bir fark. Beş sene önce birlikte başladığımız da yaşımız daha küçüktü. Aldığımız sonuçlar değişti. Her sene daha iyisini yaptık. Takım olarak da birbirimize alışarak sahada da performansımız daha da gelişiyor diyebilirim. Her turnuvada bir şeyler kazandık. İlk başladığımızda aldığımız sonuçlar ile şu anki sonuçlar bir değil. Belki iki üç sene sonra daha çok başarı kazanacağız. Her maçta aynı saç modelini yapıyordum. Son maçta bir değiştireyim dedim, kaybettik. Uzun boylu olunca kıyafet ve ayakkabı bulmak konusunda zorluk yaşıyorsun. Bana da Handan diyorlar. Neden öyle diyorlar hiçbir fikrim yok. Polonya maçı çok kritikti. Ama ortam çok güzeldi. Ortaya geldiğimizde hepimizin gözünden ateş çıkıyordu sanki. Her seferinde 'nefes alıyoruz' deyip gittik.” şeklinde konuştu.

“MARİO GİBİ SIÇRIYORSUN”

Meryem Boz ise “Olimpiyat elemelerinden önce sakatlandım. Yürüyemiyordum. Fizyoterapistimiz beni bir haftada yürüttü ve o yırtıkla oynadım. Sağlığım el verdiği müddetçe oynamak istiyorum. Her zaman kazanma odaklıyım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Hedefim sağlıklı bir şekilde oynamaya devam etmek. Voleybola başladığımda çok inceydim. Smaç adımlamasını öğrenmeden önce ben olduğum yerde dikey sıçrama yapıyordum, dikey sıçramam bayağı iyiydi. Sonra bunu gören arkadaşlarım "Mario gibi sıçrıyorsun" dediler. Aslında çocukluktan da geliyor bu lakap. Çok alıştım buna. Herkes mütevazı ve elinden geldiğince uğraşıyor. İçtensiniz ve bu durumda biraz kolej havasını oluşturuyor. Herkes çok saygılı. Ortamımız çok güzel. Çok kötü kaybettiğimiz maçtan sonra da aynı otobüse biniyorsun, herkes üzgün. Ama yine de birbirimize moral verebiliyoruz. Destek oluyoruz hepimiz birbirimize. Şu an tek unutamadığımız an Kore maçıdır ve bence uzunca bir zaman da unutamayacağız gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

SULTANLARIN TUTTUKLARI TAKIMLAR

“Futbolla aranız nasıl? Hangi takımı tutuyorsunuz?” sorusuna da Hande Baladın, “Beşiktaş'ı destekliyorum.”, Meryem Boz “Şehrimin takımı Eskişehirspor'u tutuyorum.” Zehra Güneş ise “Öyle destekliyorum ben de.” diyerek yanıt verdi.