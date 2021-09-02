Filenin Sultanları namağlup! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları namağlup! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi Sırbistan oldu. Peki Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, nağmalup ilerleyerek tarih yazıyor.

Çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 7'de 7 yaptı.

Fransa karşısında 3-1 galip gelen Sırbistan, yarı finale çıkma şansı elde etti. Böylece Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu.

Bu noktada voleybol severler, Türkiye Sırbistan voleybol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

Peki, Türkiye Sırbistan yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Sırbistan oldu. Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya mücadele verecek.