Haberler

Yaşam Haberleri

Filenin Sultanları set vermiyor: Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları set vermiyor: Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Toko Olimpiyatları'nda ilk maçıyla galip olan A Milli Voleybol Takımımız, Çin'e set vermedi. Gözler olimpiyatın ikinci rakibi olan İtalya maçında... Peki Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman?