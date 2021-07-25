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- Filenin Sultanları set vermiyor: Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları set vermiyor: Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Toko Olimpiyatları'nda ilk maçıyla galip olan A Milli Voleybol Takımımız, Çin'e set vermedi. Gözler olimpiyatın ikinci rakibi olan İtalya maçında... Peki Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman?
- Haber Merkezi
- 25.07.2021 - 16:49
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nın ilk maçında tüm Türkiye'yi gururlandırdı.
A Milli Kadın Voleybol takımımız, rakibi Çin'e set vermeyerek maçı 3-0 skorla tamamladı.
Olimpiyatlara galibiyetle başlama sevincinin ardından milyonların gözü ikinci rakip İtalya ile oynanacak maça çevrildi.
Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları’nın İtalya ile oynayacakları voleybol müsabakası 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 10:15’te başlayacak.
Bu karşılaşma ve millilerin oynayacağı diğer tüm müsabakalar TRT Spor ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
TOKYO OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ
Milli takımızın olimpiyat boyunca maç takvimi ise şu şekilde:
- 29 Temmuz Perşembe saat 15:45 ABD-Türkiye
- 31 Temmuz Cumartesi saat 08:20 Arjantin-Türkiye
- 2 Ağustos Pazartesi saat 08:20 ROC-Türkiye