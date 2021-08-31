Filenin Sultanları tarih yazdı! İşte Türkiye-Polonya maçının sonucu..

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, Polonya'yı mağlup etti. Yarı finale çıkan Filenin Sultanları, altın madalya için gün saymaya başladı. İşte Türkiye-Polonya maçının sonucu...

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na efsane gibi başlayan ancak madalyaya ulaşamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor.

Tokyo'dan elendikleri için oldukça üzülen Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda grup birincisi oldu.

Genç yıldızlar, grubunudaki herkesi eledi ve yarı finale yükselmeyi başardı.

Bunun akabinde maçı takip edemeyenler ise setlerin kaç kaç bittiğini merak etmeye başladı.

İşte Türkiye-Polonya maçının sonucu..

TÜRKİYE-POLONYA MAÇININ SONUCU

Son Avrupa ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı.

İlk set sonucu: 25-18 (Türkiye)

İkinci set sonucu: 25-14 (Türkiye)

Üçüncü set sonucu: 25-23 (Türkiye)

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 25-18, 25-14 ve 25-23 setlerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milliler, yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.