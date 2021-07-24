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- Filenin Sultanları Tokyo'da: Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları Tokyo'da: Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 15:46
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı. "Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapıldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ariake Arena’daki ilk antrenmanını yaptı.
Spor tutkunlarının ilgi ile takip ettiği olimpiyatlarda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk maçı için nefesler tutuldu. Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Tokyo Olimpiyatları voleybol maç programı...
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk maçı ise 25 Temmuz’da Çin karşısında gerçekleşecek.
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izlenebilecek.
TOKYO OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ
Milli takımızın olimpiyat boyunca maç takvimi ise şu şekilde:
- 27 Temmuz Salı günü saat 10:25 İtalya-Türkiye
- 29 Temmuz Perşembe saat 15:45 ABD-Türkiye
- 31 Temmuz Cumartesi saat 08:20 Arjantin-Türkiye
- 2 Ağustos Pazartesi saat 08:20 ROC-Türkiye