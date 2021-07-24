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Filenin Sultanları Tokyo'da: Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları Tokyo'da: Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları'nda ilk olarak Çin'le mücadele edecek. Peki Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?