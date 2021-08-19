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Filenin Sultanları Ukrayna'ya karşı! Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Ukrayna'ya karşı! Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-1 deviren Filenin Sultanları, bir sonraki maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Peki Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?