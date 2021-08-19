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- Filenin Sultanları Ukrayna'ya karşı! Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları Ukrayna'ya karşı! Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 11:04
Filenin Sultanları, 32. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na iyi başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında 23-25, 25-10, 25-20 ve 25-17'lik setlerle Romanya'yı 3-1 yendi.
Turnuvaya galibiyetle başlayarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Milli takım, Ukrayna karşısında galibiyet alması halinde grupta büyük avantaj yakalayacak.
Bu noktada voleybol severler, Türkiye Ukrayna voleybol maçının tarihi, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalarına başladı.
Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi...
TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
Türkiye-Ukrayna voleybol maçı, 20 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da TRT Yıldız ya da TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
- 20 Ağustos: 20.30 Türkiye-Ukrayna
- 22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç
- 23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya
- 24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye
KADRO
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.