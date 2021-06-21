Filenin Sultanları yarı finalde ABD karşısında: Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta?

FIVB Milletler Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde ABD'yle eşleşti. Peki Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ndeki 15. ve son maçında, Brezilya'ya 3-1 yenilerek turnuvadaki 4. yenilgisine ulaştı.

Milletler Ligi'nde dörtlü finallere kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, yarı finalde ABD ile karşılaşacak. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde Dörtlü Final'i garantilemesinin ardından çıktığı 15. ve son maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

Grup etabını dördüncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, Dörtlü Final yarı finalinde lider ABD'yle eşleşti.

24 Haziran'da oynanacak yarı final maçının saati hakkında henüz bilgi verilmedi. Yayın saati açıklandığında haberimizde yer alacak.

Yarı final eşleşmeleri: