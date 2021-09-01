Filenin Sultanları yarı finalde kiminle karşılaşacak? Sultanlar madalya için gün sayıyor!

Filenin Sultanları yarı finalde kiminle karşılaşacak? Sultanlar madalya için gün sayıyor!

Üst üste çıktıkları 7 maçı kazanarak, yarı finale adını yazdıran Filenin Sultanları tarih yazıyor. Peki, "Filenin Sultanları yarı finalde kiminle karşılaşacak?"

Tokyo 2020'de başarısı ile dikkati çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore maçında elenmişti.

Filenin Sultanları Tokyo'dan madalya almadan döndükleri için üzülürken, Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı final biletini kapmayı başardı.

Sultanlar Polonya'yı 3-0 ile devirerek, adını yarı finale yazdırdı ve tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

Kızların maçlarını kaçırmadan izleyenler ise "Filenin Sultanları yarı finalde kiminle karşılaşacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Filenin Sultanları yarı finalde kiminle karşılaşacak?

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE KİMİNLE KARŞILAŞACAK?

Yarı final mücadeleleri 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da yapılacak.

Takımın 4'lü finalde rakibi ise henüz belli değil. Rakip, 1 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek Sırbistan - Fransa maçı sonrası netleşecek.

Sırbistan - Fransa voleybol maçı da TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.