Filenin Sultanları yeniden sahnede! İşte Avrupa Voleybol Şampiyonası maç takvimi..

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Olimpiyatlarda tarih yazan kızlar, D Grubu'ndaki ilk maçına ise yarın çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda tarih yazdı.

Çin ve Rusya'yı yenmeyi başaran ve ABD'den ilk kez set alan Filenin Sultanları, yurda beşinci olarak döndü.

Çok mücadele eden ancak madalya kazanmayı başaramayan kızlar, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki rakiplerini yenmek için parkede olacak.

İşte Filenin Sultanları'nın maç takvimi..

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan Filenin Sultanları, D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında yarın 20.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Yarın: 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos: 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye

KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal. Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.