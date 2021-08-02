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Filenin Sultanları'na nazar değdi! Üç dişi kırıldı, kanlar içinde kaldı...Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı an!

Filenin Sultanları'na nazar değdi! Üç dişi kırıldı, kanlar içinde kaldı...Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı an!

Rusya ile oynanan karar setinde topu karşılarken çarpışan Meliha İsmailoğlu burnundan yaralanırken, Cansu Özbay'ın ise üç dışı kırıldı.