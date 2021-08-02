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- Filenin Sultanları'na nazar değdi! Üç dişi kırıldı, kanlar içinde kaldı...Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı an!
Filenin Sultanları'na nazar değdi! Üç dişi kırıldı, kanlar içinde kaldı...Cansu ve Meliha'nın çarpıştığı an!
Rusya ile oynanan karar setinde topu karşılarken çarpışan Meliha İsmailoğlu burnundan yaralanırken, Cansu Özbay'ın ise üç dışı kırıldı.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 15:22
- Güncelleme : 02.08.2021 - 15:23
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin karar setinde korkutan bir an yaşandı.
Rusya'nın hücumu sırasında oyuncularımızdan Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay kafa kafaya çarpıştı. Meliha burnuna darbe alırken, Cansu ağzından yaralandı.
ÜÇ DİŞTE KIRIK
Acı içinde kalan Cansu, üç dişinin kırılmasına rağmen maça devam etmek istedi. Daha hafif sakatlık geçiren Meliha oyuna devam ederken, Cansu yerini Naz'a bıraktı.
İşte korku dolu o anlar...