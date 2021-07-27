Filenin Sultanları'nın 7 numarası: Hande Baladın kimdir? Hande Baladın'ın biyografisi

Milli voleybolcu Hande Baladın, Tokyo Olimpiyatları'ndaki performansı ile milyonların araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki başarılı sporcu Filenin Sultanları 7 numara Hande Baladın kimdir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo'da tarih yazmaya devam ediyor.

Seyirciler, maçları yakından takip ederken birbirinden başarılı isimlere dair bilgileri de araştırıyor.

Maçlardaki performansı ile Türkiye'ye sayı kazandıran Hande Baladın'ın kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Smaçör mevkiinde oynayan Baladın, Eczacıbaşı ve Galatasaray'da forma giydi.

Milli takımda 7 numaralı formanın sahibi olan Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç gibi sorular merak ediliyor.

Peki Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın kimdir? İşte biyografisi...

HANDE BALADIN KİMDİR?

1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, spor kariyerine küçük yaşlarda başladı.

Henüz 23 yaşındaki milli oyuncu, voleybol hayatına orta oyuncu olarak yola çıktı, ardından smaçör mevkiinde devam etti.

Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Hande Baladın'ın boy uzunluğu 1.90 m'dir.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü.

Hande Baladın, en iyi blokör olarak 2013 Gençler Avrupa Şampiyonasında seçilirlen, 2017 FIVB U23 dünya şampiyonasında ise en Değerli Oyuncu ve En iyi Smaçör olarak ilan edilmiştir.

Genç sporcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile birlikte profesyonel voleybol kariyerini sürdürmektedir.