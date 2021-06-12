Filenin Sultanları'nın Belçika sınavı: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 10. maçında Japonya'ya 3-1 mağlup oldu.

Bu üzücü yenilginin ardından gözler, Türkiye - Belçika karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki 11. maçında Belçika ile karşılaşacak. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki on birinci maçında, 13 Haziran Pazar günü yani yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma TSİ 11.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Ligde Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada, Almanya, Çin ve Tayland'ı mağlup ederek bir FIVB organizasyonuna ilk kez 7 galibiyetle başlayan Sultanlar, 8. maçında Dominik Cumhuriyeti'ne yenildi.

Ligdeki 9. karşılaşmasında Rusya'yı deviren Millilerimiz, FIVB Milletler Ligi 10. maçında Japonya'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk setini 24-17 kaybeden Sultanlar, ikinci seti de 25-20 geride tamamladı. Üçüncü sette kendi ritmine dönen ve maçta durumu 2-1'e getiren Milliler, 4. seti 25-19 ve maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonuçla Japonya'nın arkasına düşen ve 3. sırada konumlanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 11. maçında Belçika'nın rakibi olacak.