Filenin Sultanları'nın Japonya mücadelesi: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin dördüncü haftasına Japonya karşılaşmasıyla başlayacak. Peki Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde, güçlü rakibi Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 8. galibiyetine ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi 4. hafta ilk müsabakasında Japonya ile karşılaşacak. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 4. hafta ilk müsabakasında, 12 Haziran Cumartesi günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın Japonya ile oynayacağı karşılaşma TSİ 14.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ne yenilerek galibiyet serisi bozulan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 9. maçta Rusya ile kozlarını paylaştı.

TRT SPOR'dan canlı yayımlanan ve büyük çekişmeye sahne olan müsabakada rakibini 3-2 yenen Filenin Sultanları, turnuvadaki 8. galibiyetini aldı.