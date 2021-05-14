Filistin, Mescid-i Aksa, Kudüs ile ilgili duygusal, anlamlı sözler ve mesajlar 2021

Filistin, Mescid-i Aksa, Kudüs ile ilgili duygusal, anlamlı sözler ve mesajlar 2021

İsrail'in Filistin halkına yaptığı alçakça saldırı ve baskınlar, dünyanın gündeminde yer alıyor. Onlarca çocuğun hayatını kaybettiği saldırılara sosyal medyada tepkiler devam ediyor.

Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ededen işgalci İsrail ordusu, masum sivillerin kanını dökmeye devam ediyor.

Müslümanlığın kalbinin attığı yer olan Kudüs'te terör estiren İsrail, islam aleminin vicdanını da derinden yaralıyor. Savunmasız sivillere saldırı bombardımanları düzenleyen acımasız orduya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bu noktada evlerinden dua eden vatandaşlar, sosyal medya platformlarından da seslerini duyurmaya gayret ediyorlar.

Filistin, Mescid-i Aksa, Kudüs ile ilgili duygusal, anlamlı sözler ve mesajlar arama motorlarında araştırılıyor.

MESCİD-İ AKSA, KUDÜS, FİLİSTİN İLE İLGİLİ SÖZLER 2021

Çocuklar uyurken susulur, ölünce değil.

Kudüs, Müslümanların istikbal ve istiklalidir.

Filistin, ben seni unutsam, sen beni unutur musun? (Nuri Pakdil)

İsrail diye bir devlet yok ki başkenti olsun (Kim Jong-un)

Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki? (Selahaddin Eyyûbî)

Yakındır sonsuz özgürlüğün… Yakındır ey Mirac’ın anahtarı… Daha yürümeyi öğrenmeden, ölmeyi öğrenen bebeklerin şehri Gazze..

“Kudüs… Bir sınav kağıdı… Her Mü’min kulun önünde…” (Cahit Zarifoğlu)

Kudüs’ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır. (Nuri Pakdil)

Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim! Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim! (Necip Fazıl Kısakürek)

Kalbimin yarısı Mekke’dir, yarısı Medine. Üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Kudüs bizler için, Selahaddin’in rüyası, Kanuni’nin mirâsı, Abdülhamid’in davasıdır.

Ya uyandırın Bedr’in aslanlarını, ya da çağırın Kafkas kartallarını, söyleyin Selahaddin Eyyûbî’ye, Mescid-i Aksa ayaklar altında!

Bir gün gelecek İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki, bütün hayatı gözlerinin önünden GAZZE ŞERİDİ gibi geçecek (Necmettin ERBAKAN)

Ne zaman zalimin zulmünden kurtulacaksın?

Ah, Filistin’im! Ne zaman özgür kalacaksın?

Mirac’taki ilk durak olan Mescid-i Aksa Kirli ellerde mahkum, uyu kalbin rahatsa

Ne zaman çocuklar oynayacak?

Ağaçtan elma düştü, Newton yerçekimini keşfetti. Binlerce Filistinli toprağa düştü, kimse insanlığı keşfedemedi…

Bir kız çocuğu ip atlarken, havaya sıçradığında daha yere inmeden, iki melek kolundan tutup başka dünyalara götürüyorsa, işte orası Filistindir.

Ey Peygamberler şehri Kudüs! Kutsallığına saygı duymayan vefasızlık insanlık utansın. Bedirhan Gökçe

Peygamberlerin en kutsal sırlara eriştiği Kutsal Kudüs, İslam âleminin kanayan yarası, insanlığın utanç tablosu oldu.

Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, İstanbul düşer, biz düşeriz. Mehmet Deveci

Allah’ın evi esaret altındayken, Selahaddin nasıl kendi evinde yatar? Selahaddin Eyyûbî

Acı diyorum efendim, acı da evrensel olmalı. Bir çocuğun eline diken batsa, dünya yanmalı...

Kudüs’ün aslanları kükrüyor, elleri silahlı zalimlere karşı dimdik duruyorlar..

Biz İsrail’i devlet olarak bile kabul etmiyoruz ki Başkentleri Kudüs olsun !!!

İsrail hiç bir zaman kazanamayacağı bir savaş için insanlığı ateşe veriyor.

Mekke ve Medine ümmetin rüku ve secdesi;Kudüs ise kıyamıdır! Şüphesiz Allah’ın laneti sizindir.

Ebubekir yok diye sadakat, Ömer yok www.sozlervadisi.com diye adalet, Osman yok diye edep, Ali yok diye ilim, Selahattin yok diye Kudüs yetim kalamaz!

Kur’an’ın anlattığı Kudüs mukaddestir. Bu yüzden ancak sokaklarında Kur’an yaşanan bir Ümmet Kudüs’e muhafız olabilir. Müslümanlar ölmediyse o Selahaddin gelecek ve Kudüs’ün ezanlarını Tel-Aviv de dinleyecek.

Allah o kutlu mabedi tez zaman da özgür kılsın bize de oraya ulaşmayı nasip etsin.

Tüm Müslümanların mabedi Mescidi Aksa ve çevresinde yaşananlar kabul edilemez.

Ey Israil mazlumun duası zalimi dize getirecektir, mazlumun ahı seni yakacaktır. Filistin halkı kazanacaktır.

Ümmetin İlk kıblesidir, Kıyamıdır... Ey Müslümanlar ne kadar daha sessiz kalacaksın… Artık bu zülme bir dur de!