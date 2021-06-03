Filiz Koparan Fırtınası nedir? Filiz Koparan Fırtınası tarihleri 2021

Denizcilerin kullandığı fırtına takviminde 3 Haziran günü Ülker Fırtınası'nı gösteriyor. Peki Fırtına Koparan Fırtınası nedir?

Denizciler için yol gösterici olan Fırtına Takvimi'ne göre bugün Filiz Koparan Fırtınası başlıyor.

Haziran ayında görülen Filiz Koparan fırtınasına karşı uzmanlar zaman zaman uyarıda bulunuyor.

Peki Filiz Koparan Fırtınası nedir, nasıl ve ne zaman olur? Filiz Koparan Fırtınası kaç gün sürer?

FİLİZ KOPARAN FIRTINASI NEDİR?

Filiz koparan fırtınası, halk takvimine göre birkaç gün sapma payı olmakla birlikte 3-6 Haziran’da beklenen fırtınadır.

İçinde bulunduğumuz süreç binlerce yıldır süregelen bir döneme işaret etmektedir. Filiz Koparan Fırtınası olarak isimlendirilen bu günde kuvvetli rüzgarların etkili olduğu söylenmektedir.