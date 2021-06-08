Filiz Özkol ve Zeynep Turan cevapladı: Her zaman kalbinde aşka yer olan burçlar

Filiz Özkol ve Zeynep Turan cevapladı: Her zaman kalbinde aşka yer olan burçlar

Nur Viral'ın programına katılan Zeynep Turan ve Filiz Özkol, burçların aşk hayatlarını değerlendirdi.

Ünlü astrologlar Filiz Özkol ve Zeynep Turan, Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta her şey var' programına konuk olarak, astrolojiye dair önemli açıklamalar yaptı.

İkili izleyicilerden gelen sorular üzerine, kalbinde her zaman aşka yer olan erkeklerin burçlarını açıkladı.

AŞKI KALBİNDE TAŞIYAN ERKEKLERİN BURCU

Ünlü astrologlar Filiz Özkol ve Zeynep Turan o burçları açıklayarak şu değerlendirmeyi yaptı;

Filiz Özkol, "Terazi erkekleri sever, romantik erkeklerdir. Aşkı çok severler, duygusaldırlar. Çünkü onlar mitolojide Apollon'dur. Apollon aşk adamıdır. Kadınlar Afrodit olarak anılır. Aslan ilgiyi yine çok sever. Her zaman olağanüstü bir aşk yaşamak ve aşkın kahramanı olmak ister."

Zeynep Turan, "Yengeç erkekleri ilgiyi, beğenilmeyi sever. Akrep, Yengeç, Aslan diyebiliriz. Ama Boğa topraktır. Hızlı hareket edemez. Karşıya laf anlatana kadar yorulur. Ama Terazi erkeği flört eder."

Filiz Özkol ve Zeynep Turan cevapladı: Her zaman kalbinde aşka yer olan burçlar VİDEO