Filizkıran Fırtınası nedir? Filizkıran Fırtınası tarihleri 2021

Bahar aylarında görülen Filizkıran Fırtınası, adını şiddetli esmesi nedeniyle bitki filizlerine zarar vermesinden almıştır.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalar yerini güneşe bırakmış olsa da, serin rüzgarlar etkisini sürdürüyor.

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde Filizkıran fırtınası da yer alıyor.

Mayıs ayında Türkiye genelinde etkisini hissettiren Filizkıran fırtınası etkisini birkaç gün sürdürüyor.

Peki Filizkıran fırtınası nedir? Filizkıran fırtınası ne zaman olur? İşte detaylar…

FİLİZKIRAN FIRTINASI NEDİR?

Fırtına takvimi, denizcilerin uzun yılların gözlemlerine dayanarak oluşturdukları bir takvimdir. Bu takvimde yer alan fırtınaların 1-2 gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir.

Bahar fırtınası olarak da adlandırılan Filizkıran Fırtınası, denizciler için hazırlanan fırtına cetvelinde Mayıs'ın 16/17'sine denk gelen fırtınanın adıdır.

Mayıs ayına özgü bir fırtınadır Anadolu'da "Filizkıran" adı verilir.