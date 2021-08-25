Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları: Sevilay Öztürk kimdir? Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'ün biyografisi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcu Sevilay Öztürk, finale yükseldi. Peki milli yüzücü Sevilay Öztürk kimdir?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda millilerin mücadelesi sona erdi.

Milli paralimpik yüzücümüz Sevilay Öztürk, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda finale adını yazdırmayı başardı.

Müsabakaların ilk günü kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücü Sevilay Öztürk 3:29.05'lik derece ile 8. sırada yer aldı.

Bu gelişmenin ardından Sevilay Öztürk'ün hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Sevilay Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sevilay Öztürk'ün biyografisi...

SEVİLAY ÖZTÜRK KİMDİR?

28 Kasım 2003 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, kendisi gibi iki kolu olmayan milli yüzücü Beytullah Eroğlu ile tesadüfen hastanede karşılaştıktan sonra yüzmeye başladı.

2014-2015 yıllarında yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonaları'na S6 kategorisinde katıldı ve Türkiye Şampiyonu oldu.

13 yaşındayken Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda finalde yarışan Öztürk, 13 yaşında turnuva tarihinin en genci olarak 8. oldu. İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bir üçüncülük, üç ikincilik ve bir birincilik olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı.

16-22 Mayıs tarihleri arasında Maderia Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda, 50 metre serbest stil yüzmede üçüncü oldu.