Fındık üreticilerine Amerikan beyaz kelebeği uyarısı

Amerikan beyaz kelebeklerinin, fındıkta verimi düşürebileceği uyarısı yapıldı. Üreticilerin, ilaçlama çalışmasına başlaması gerektiği kaydedildi.

"Amerikan beyaz kelebeği", fındık bahçelerinde büyük zarara yol açtı.

Güve olarak da bilinen ve sonbahar mevsiminde ortaya çıkan kelebeklerin, fındık üretiminde düşük verime neden olacağından endişe ediliyor.

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi (UFK) Levent Şahin Başaran, fındık bahçelerinde görülen ve verimi düşürerek ekonomik kayıplara neden olan Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele için fındık üreticilerine çağrıda bulundu.

"FINDIKTA VERİM DÜŞER" UYARISI

Başaran, çiftçilerin "Amerikan beyaz kelebeği" mücadele etmesi gerektiğini belirterek, aksi halde gelecek yıl fındıkta verim kaybı yaşanacağını bildirdi.

Amerikan beyaz kelebeğinin fındık arazilerinde büyük zararlara sebep olduğunu aktaran Başaran, üreticilerin hızlı bir şekilde ilaçlama çalışmalarına başlaması gerektiğini söyledi.

"İHMALKARLIK YAPMAYIN"

Bu zararlıya karşı üreticilerin ziraat odalarından destek alabileceğini dile getiren Başaran, "Sezona girmeden önce nisan ayından itibaren üreticilerimizi uyarıyoruz. Üreticilerimizi devamlı 'Mücadelenizi yapın, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden, ziraat odalarından bilgi alın.' diye uyarıyoruz. Onlara hangi ilaçları kullanacaklarını söylüyoruz. Maalesef çiftçilerimiz bu konuda ihmalkar davranıyor." diye konuştu.

Başaran, bu zararlıya karşı ilaçlı mücadele yapılmasını gerektiğini vurgulayarak, "Bu mücadeleyi yaparsak üretici olarak önümüzdeki yıl iyi bir verim alabiliriz. Ama biz mücadelemizi yapmazsak önümüzdeki yıl fındıkta verim kaybımız çok olacak. Çiftçilerimizin bu konuda ihmalkarlık yapmamasını rica ediyoruz. Bir an önce mücadelelerine başlasınlar." ifadesini kullandı.