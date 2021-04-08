Fırında güveç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fırında güveç tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde fırında güveç yer aldı. İzleyiciler, fırında güvecin tarifini araştırmaya başladı. Peki, fırında güveç nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, fırında güveç yer aldı.

Akşam menülerine çok yakışan fırında güvecin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden fırında güveç tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Fırında güvecin hazırlanması, fırının derecesine ve etin büyüklüğüne de bağlı olarak 35 ile 40 dakika arası sürer. Hazırlanmasına ek olarak pişmesi de yaklaşık olarak 1,5 saat sürer.

Peki, fırında güveç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte,fırında güveç tarifi..

FIRINDA GÜVEÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kuşbaşı et

3 adet patlıcan

12adet kabak

1 adet orta boy patates

2 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

3-4 diş sarımsak

3-4 sap taze soğan

Sosu için:

3 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 yemek kaşığı hardal

2 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

FIRINDA GÜVEÇ NASIL YAPILIR?