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- Fırında güveç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fırında güveç tarifi..
Fırında güveç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fırında güveç tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde fırında güveç yer aldı. İzleyiciler, fırında güvecin tarifini araştırmaya başladı. Peki, fırında güveç nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 17:47
- Güncelleme : 08.04.2021 - 19:24
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, fırında güveç yer aldı.
Akşam menülerine çok yakışan fırında güvecin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden fırında güveç tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Fırında güvecin hazırlanması, fırının derecesine ve etin büyüklüğüne de bağlı olarak 35 ile 40 dakika arası sürer. Hazırlanmasına ek olarak pişmesi de yaklaşık olarak 1,5 saat sürer.
Peki, fırında güveç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte,fırında güveç tarifi..
FIRINDA GÜVEÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 500 gram kuşbaşı et
- 3 adet patlıcan
- 12adet kabak
- 1 adet orta boy patates
- 2 adet sivri biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı kaya tuzu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- 3-4 diş sarımsak
- 3-4 sap taze soğan
Sosu için:
- 3 adet domates
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1/2 yemek kaşığı hardal
- 2 tatlı kaşığı domates salçası
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
FIRINDA GÜVEÇ NASIL YAPILIR?
- İlk olarak patlıcanlar soyulup ince ince doğranır ve üzerine bir tutam tuz atılarak 20 dakika suda bekletilir. Bu patlıcanların acısını suya vermesini sağlar.
- Patlıcan, kabak, patates küp küp, biberleri ise yuvarlak bir biçimde doğranır.
- Taze soğan doğrandıktan sonra sarımsaklar kabukları soyularak bu karışıma eklenir.
- Güvecin dibine etlerin tamamı koyulur.
- Ardından garnitürler güveci tam kaplayacak şekilde doldurulur.
- Salçalı sos hem ete hem de garnitürlere gelecek şekilde dökülür.
- Fırın kağıdının üzeri alüminyum folyo ile kaplanır.
- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 1,5 saat boyunca pişirilir.
- 180 derece fırında 30-40 dakika kadar pişirilir.
- Piştikten sonra fırın kağıdından ayrılır ve servis edilir.