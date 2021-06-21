Fırında şipşak bir tarif: Karnabahar graten

Ekranların gelin-kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün karnabahar graten tarifi için kıyasıya yarış var. Peli pratik ve lezzetli fırında karnabahar graten nasıl yapılır?

Gündüz kuşağı yemek yarışmalarından Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde gelinler karnabahar graten tarifi için yarışıyor.

Hem göze hem damağa hitap eden ve şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarih olan karnabahar graten, sofralarınızı süsleyecek.

Tarifi denemek isteyen seyirciler karnabahar graten nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? araştırıyor. İşte damak çatlatan lezzetiyle pratik karnabahar graten tarifi...

KARNABAHAR GRATEN MALZEMELERİ

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet yumurta

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

KARNABAHAR GRATEN TARİFİ

Karnabaharı güzelce çiçekler parçalanmadan küçük küçük birbirinden ayırın. Büyük bir kasede sirkeli suda 10 dakika bekletin. Güzelce yıkayın.

Karnabaharları haşlayın. Süzgeçle çıkarın. tencerenin içinden.

Bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu serpin. Un kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyin ve çırpma teliyle çırpın. Krema kıvamına geldiğinde ocağın altını kapatın. Tuzu ve karabiberi ekleyin.

Karnabaharların üzerine hafifçe tuz serpip elinizle harmanlayın.

Orta boy fırın tepsisinin altını yağlayın, haşlanan karnabaharları güzelce dizin. Üstüne krema kıvamına gelen başamel sosu dökün.

Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Üzeri nar gibi kızarana kadar fırında tutun.

Sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun.