Fırından yeni çıktı: Kuru domatesli ekmek

İftar sofrası hazırlığının heyecanı kendini sahura bırakırken, evde hazırlayacağınız kendi ekmeğinizin lezzetiyle kalpleri ısıtmaya ne dersiniz?

Sahur sofralarının en çok tercih edilen kahvaltılıkların yanında tazecik bir ekmeğe kimse hayır diyemez. Bir dilimiyle ortama sıcaklık katan ekmeklerden kuru domatesli ve kekikli çeşidiyle mutfağınıza konuk oluyoruz. Hazırlaması oldukça basit, dışı çıtır içi yumuşacık bu ekmek, tek başına peynirle bile çayın yanında tüketebileceğiniz lezzette. Tam ölçülü tarif arayanlar için gramajıyla verdiğimiz bu ekmek tarifini, ölçü kabınızla ya da su bardağınızla ölçebilin diye dönüştürerek iki haliyle de sizlerle paylaşıyoruz. İşte, sahur için ev yapımı tazecik ekmek tarifimiz;

Kuru Domatesli Ekmek Tarifi VİDEO

KURU DOMATESLİ EKMEK TARİFİ

Malzemeler

- 500 gr un (3,5 su bardağı)

- 240 ml ılık su ( 1 su bardağı)

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 21 gr yaş maya (1/2 paket)

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 50 gr kurutulmuş domates ( 10-12 adet)

- 1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı

Derin bir kabın içerisinde su, yaş maya, zeytinyağı, tuz ve şekeri alıp karıştırın. Unu azar azar yedirerek sıvı karışıma ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Son olarak kurutulmuş domatesi ve kekiği ilave edip homojen dağılacak şekilde tekrar yoğurun. Üzerine streç film ile kapatıp 1 saat kadar mayalandırın.

Hamuru unladığınız tezgahın üzerine alın ve 1-2 dakika hava kabarcıkları sönünceye kadar yoğurun. Dikdörtgen şekilde elinizle açıp uzun kenarlarını ortaya katlayın. Uzun ekmek şeklini verip üzerine bıçakla çizikler atın. Önceden ısıttığınız 180°C deki fırında yaklaşık 30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Tel ızgara üzerine alın ve oda sıcaklığına gelen ekmeğinizi dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun...