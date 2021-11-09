First Date taktikleri: İlk buluşma için 10 altın kural

İlk randevuya çıkmak, ip üzerinde yürümek gibi hissettirebilir. Ancak birkaç ipucuyla eve mutlu dönebilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gereken ilk buluşma kuralları...

Özellikle nasıl davranacağınızdan veya ne hakkında konuşacağınızdan emin değilseniz, ilk buluşmalar biraz sinir bozucu olabilir.

Her şey diğer kişiyi tanımak ve onların sizi tanımasına izin vermekle ilgili, o yüzden kendiniz olmaktan vazgeçmeyin.

Birisi üzerinde bıraktığınız ilk izlenimin uzun süre kalıcı olduğu sıklıkla söylenir, bu nedenle ilk buluşmalar bu anlamda çok önemlidir.

İyi bir ilk izlenim bırakarak ve birkaç konuşma konusu belirleyerek ilk randevunuzda eğlenebilir ve potansiyel partneriniz hakkında yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

DAKİK OLUN

Zamanında konumda olmak, bir kişide güveni yansıtır ve karşı tarafı gerçekten önemsediğinize dair bir izlenim sağlar. Ne pahasına olursa olsun, geç gelmeyin. Aksi takdirde 0-1 yenik başlamış olacaksınız.

BENCİL OLMAYIN

Tabi ki kendinizden bahsetmelisiniz, ancak randevunuzda karşı tarafa da başarıları ve hobileri hakkında sorular sorduğunuzdan emin olun. Yalnızca kendinizden bahsederseniz işler karışabilir.

TELEFONU KENARA BIRAKIN

Telefonunuzla oynayıp durmayın. Telefonunuza gelen her mesaja sürekli cevap vermeniz gerekiyorsa, birlikte olduğunuz kişiye karşı çok kabalık olur. Üstelik, randevunuzdan sıkıldıysanız, telefonunuzda sohbet etmek zorunda kalırsanız, minik bir izin isteyin.

KİŞİSEL SORULAR KRİTİK

Geçmiş aşk hayatları veya mahremiyetin sınırlarını zorlamak gibi görünen diğer şeyler hakkında soru soracak kadar iyi tanımıyorsunuz. Bireycilik anlayışlarına saygı gösterin.

TAKİPTE KALIN

Size söyledikleri bilgileri özümseyin, böylece onları daha iyi tanıyabilir ve ilişkiye devam etmek isteyip istemediğinizi görebilirsiniz. Ayrıca, dinlediğinizi göstermek için size söyledikleri her şeye takip soruları da sorabilirsiniz.

BEDEN DİLİNE DİKKAT

İster oturun ister ayakta olun, vücudunuzu randevunuza doğru çevirin. Bu, randevunuza dikkat ettiğinizi ve onları dinlediğinizi bilmesini sağlar. Bu aynı zamanda randevunuzla göz teması kurmanıza yardımcı olur ve bu da kendinizi daha bağlı hissetmenizi sağlayabilir.

HER ŞEYİ DÖKÜLMEYİN

Kendinizle ilgili her şeyi kişisel olarak söylemeyin, bırakın bu kendiliğinden gelsin. Şimdilik, yüzeysel ama komik ayrıntılara bağlı kalın.

PASİF KALMAYIN

Uysal olmak, partnerinizi istendiğini hissettirmek için iyi bir yol gibi görünebilir, ancak çizginin aşağısında bir yerde, buna devam etmek istiyorsanız, kendinizi de öne çıkarmanız gerekecek.

DAVRANIŞ ANALİZİ

Masanızdaki garsona iyi davranın. Sadece ona karşı iyi olduğunuzu göstermek ve diğer herkese kaba davranmak kimseyi kandırmayacaktır. Bu, ilk buluşmada nasıl davranılacağını bilmenin kilit noktalarından biridir.

HESABI ÖDEMEYİ TEKLİF EDİN

Bu hem erkekler hem de kadınlar için, özellikle de ödemeyi kendi “sorumluluğu” olarak gören erkekler için geçerlidir.

Hesabı bölmek, ikinizin de rahat kalmasını ve ikinizin de diğer kişi tarafından yükümlü hissetmemesini sağlamanın en iyi yoludur.