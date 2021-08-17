Fırtına Avrupa'da tur peşinde! Trabzonspor-Roma maçının biletleri ne kadar?

Fırtına Avrupa'da tur peşinde! Trabzonspor-Roma maçının biletleri ne kadar?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde'yi yenen Trabzonspor, Roma ile eşleşti. Maç öncesi taraftarlar, "Trabzonspor-Roma maçının biletleri ne kadar?" sorusunu gündeme taşıdı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk rakibi Molde'yi, penaltılarla geçmeyi başardı.

Maç 3-3'lük skorla tamamlanırken, bordo-mavili ekip İtalya Seri A takımlarından olan Roma ile eşleşti.

Bir dönem Salih Uçan ve Cengiz Ünder'in top koşturduğu Roma, ilk maç için Trabzon'a gelecek.

Maçı stadyumda izlemek isteye taraftarlar ise Trabzonspor-Roma maçının biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor-Roma maçının biletleri ne kadar? sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Trabzonspor-Roma maçının biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor-Roma maçının biletleri ne kadar?

TRABZONSPOR-ROMA MAÇININ BİLETLERİ NE KADAR?

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Roma maçının biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerektiği kaydedildi.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 1000 lira

VIP Gold: 800 lira

VIP Silver: 600 lira

Batı tribün: 500 lira

Doğu tribün: 350 lira

Fırtına tribün: 200 lira

Kale arkaları: 150 lira