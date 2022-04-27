Fitre ne kadar, kimlere verilecek 2022?

Fitre ne kadar, kimlere verilecek 2022?

Fitre miktarı her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Ramazan'ın bitmesine az bir süre kala ise "Fitre ne kadar, kimlere verilecek 2022?" sorusu gündeme geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından karara alındı ve 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı belirlendi.

Bu miktarın belirlenmesi ve Ramazan'ın son günlerine girmemizle birlikte, "Fitre ne kadar, kimlere verilecek 2022?" sorusu gündeme geldi.

Orucunu tutan ve yardım etmek isteyenler, fitrenin verilme zamanına özellikle dikkat ediyor.

Peki, Fitre ne kadar, kimlere verilecek 2022? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen rakam...

2022 fitre ne kadar, kimlere verilecek?

Fitre 2022 yılında 40 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.

Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”