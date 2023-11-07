Fiyatlar indi, hayaller yükseldi! İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller Kasım ayına girilmesiyle birlikte sıfır otomobillerde fiyatlar güncellendi. Otomotiv firmaları Kasım ayı kampanyalarını duyurdu. İşte en ucuz otomobil fiyatı…

ensonhaber.com

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin fiyatları güncellendi

Otomotiv firmaları, yeni döneme özel kampanyalarını duyurarak müşterilere cazip teklifler sunuyor.

Yeni otomobil sahibi olmak isteyenler için önemli olan en ucuz otomobil fiyatları ve avantajlı ödeme seçenekleri.

Kasım ayı kampanyaları çerçevesinde, pek çok otomobil markası indirimler, özel faiz oranları, takas fırsatları ve ekstra donanımlar sunuyor.

İşte bu yeni dönemde en ucuz satılan sıfır otomobil fiyatları...

Hyundai i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel: 675 bin TL

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style paket: 770 bin TL

Fiat Egea 1.4 Manuel benzinli: 777 bin TL

KIA Picanto 1.0L 67 bg manuel benzinli feel paket: 780 bin TL

Citroen C3 1.2 PureTech 83 Hp benzinli: 813 bin TL

Renault Taliant Joy 1.0 65 Hp: 837 bin TL

Dacia Yeni Sandero Stepway 90 Hp: 874 bin TL

Opel Corsa 1.2 75 Hp benzinli manuel: 880 bin TL

Ford Fiesta 1.1L 75 Hp benzinli manuel: 887 bin TL

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp manuel: 914 bin TL

Honda City 1.5L VTEC benzinli otomatik elegance paket: 976 bin TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno otomatik benzinli 83 Hp: 988 bin TL

Chery Omoda5 Comfort: 1 milyon 180 bin TL

Audi A3 Sportback benzinli 1.5 cc 140 Hp: 1 milyon 511 bin TL

Cupra Leon 1.5 benzinli 150 Hp otomatik: 1 milyon 534 bin TL

BMW 118i Sport Line benzinli 1.5 cc 140 Hp: 1 milyon 882 bin TL

Mercedes A200 AMG 1.4 163 Hp otomatik: 1 milyon 990 bin TL

Alfa Romeo Tonale 1.6 dizel 130 Hp: 2 milyon 205 bin TL